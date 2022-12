Zelensky vicino alla linea del fronte nel Donbass

Agenzia ANSA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato oggi il Donbass, recandosi alla linea del fronte, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali. Zelensky ha visitato Sloviansk, nella regione ucraina del Donetsk, a circa 40 km dalla linea del fronte.

Cremlino: "Risponderemo agli attacchi ucraini in Russia"
Cremlino: "Ad ora non vediamo prospettive per un negoziato"

"Pertanto è necessario che continui l'attuale politica esistente degli stati coscienziosi del mondo: solo lo smantellamento delle capacità terroristiche russe, la liberazione di tutti i nostri territori..."