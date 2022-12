Ultime Notizie Roma del 06-12-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 dicembre 2022)dailynews radiogiornale martedì 6 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale infrastrutture sicurezza transizione ecologica approvvigionamento energetico innovazione digitale e politiche sociali di welfare sostegno a famiglia natalità sono i temi che incarnano sfide decisive per il futuro di questa nazione è che noi possiamo affrontare Sicuramente sappiamo mettere in campo le giuste Sinergie trattato regioni province autonome ed enti locali lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento Alitalia delle regioni primo festival promosso dalle regioni e dalle province autonome per valorizzare la ricchezza dei territori italiani in corso a Palazzo Lombardia a Milano il segretario di stato americano Antony blinken Ha dichiarato che la Russia potrebbe cercare un modo per ritirarsi dal Ucraina senza negoziare una pace duratura ...