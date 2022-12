Traffico Roma del 06-12-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazionein aumento sulla rete viaria della capitale si procede in coda sulla carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e l’ardeatina difficoltà di missione per chi proviene la diramazione diSud in carreggiata esterna abbiamo code tra laTeramo e la Nomentana anche sul tratto Urbano della A24 file verso la tangenziale a partire dal raccordo che mi file in tangenziale Tra la Salaria via dei Campi Sportivi verso l’olimpico molto trafficate Come di consueto le consolari in particolare la Flaminia all’altezza di Malborghetto e poi da Labaro e la Cassia tra la storta e la Giustiniana sulla Colombo file tra Pisa e via di Malafede versosi procede in fila sull’ostiense sulla via del mare tra Acilia e Vitinia versoè sempre ...