Segretari comunali | con la Manovra 2023 aumentano le assunzioni

Luino Notizie

... relativamente alla spesa per il trattamento economico concesso aia partire dal 2023 e fino al completamento del percorso di implementazione del PNRR nel 2026. Trasmessa alla ...Tempo medio di lettura: 2 minuti La situazione resta complicata a margine del recente tavolo voluto dalla Prefettura di Varese per incontrare idel territorio, insieme a sindaci, reggenti e collaboratori, e aprire un confronto sulle condizioni di lavoro di uno dei settori più in sofferenza all'interno della pubblica ... Segretari comunali: problemi, soluzioni e nuovi fondi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sostegno economico aggiuntivo ai Comuni fino a 5mila abitanti per l’assunzione di segretari comunali fino al 2026, per il completamento del PNRR.