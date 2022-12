Roma | Solbakken scalpita | 'Sono affamato'

Questo riassume bene il suo stato d'animo:non vede l'ora di unirsi alla, adesso non aspetta altro che passino questi giorni. E i tifosi, a giudicare dai commenti, gradiscono . E anche ...... proprio nelle sfide contro i norvegesi, hanno potuto ammirare da vicino Oleal punto che ... Lae Mourinho in particolare speravano di poter aggregare il giocatore il prima possibile per ...Ola Solbakken, a modo suo, risponde. Mentre il Bodo blocca un suo arrivo in Italia prima del 31 dicembre (e quindi salvo sorprese non farà parte del ritiro della Roma in Portogallo), l'attaccante norv ...Il post Instagram del neo calciatore giallorosso Ola Solbakken “Affamato”. Così si definisce Solbakken sui social: il norvegese non vede l’ora di iniziare la sua avventura con la maglia della Roma. Do ...