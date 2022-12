Prefetto Palermo | La legalità va praticata con i fatti non a parole

"La legalità va praticata con i fatti e non solo a parole. Io sono una persona molto pragmatica e chi mi conosce lo sa. Io preferisco agire più che parlare". Lo ha detto il neodi, Maria Teresa Cucinotta, intervenendo oggi alla Giornata della Trasparenza organizzata dall'Autorità portuale della Sicilia occidentale, guidata da Pasqualino Monti. "Una delle ......ricevuto al Quirinale il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza... membro del Reparto Scorte della Questura di, che racconta come la ferita personale per la ...Presentato ieri 5 dicembre, in anteprima presso la sala cinema Anica di Roma, il film della serie “Memories” che, a trent’anni di distanza, racconta la storia degli otto agenti di polizia che morirono ...''Una delle mission più importanti che ha la Prefettura è proprio quella dell'affermazione della legalità, con degli strumenti importanti qual è la prevenzione amministrativa'', dice il Prefetto.