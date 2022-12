Goal Italia

... è molto legato alle fasce e ai quinti di centrocampo : lo si è visto l'anno scorso con, lo ... A SINISTRA E IL 'QUINTO' - C'è Robin Gosens , che non ha mai acceso il suo, almeno in campo,...'Mi sta dando ottime risposte in quel ruolo' , dice il tecnico nerazzurro del giocatore che solo pochi mesi prima lo punzecchiava apertamente per aver tolto dal campo lui enel derby perso ... Perisic e il feeling con i Mondiali: dal suo esordio solo Mbappé e Messi sono entrati in più goal Croatia's goalkeeper Dominik Livakovic saves from Japan's Maya Yoshida during a penalty shootout at the end of the World Cup round of 16 soccer match between Japan and Croatia at the Al Janoub Stadium ...