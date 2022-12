(Di martedì 6 dicembre 2022)Diogo Costa 5,5: non si deve impegnare molto, però rischia la frittata su un cross di Fernandes, uscendo male con i pugni. Si salva solo grazie a Diogo Dalot, mentre non può nulla sul tap-in di Akanji. Diogo Dalot 7: prestazione più che sufficiente: non ha grandissimi meriti se non, come ho anticipato, un prodigioso intervento sulla linea su un tiro di Freuler, dopo che Diogo Costa era intervenuto male. E’ grazie a un suo bel pallone che Goncalo Ramos ha siglato il secondo gol personale. Pepe 7: a quasi quarant’anni è ancora il baluardo della retroguardia portoghese: non passa un pallone dalle sue parti. Si concede anche la gioia della rete, andando a colpire di testa sud’angolo, firmando così il 2-0. Ruben Dias 5,5: prestazione stranamente inferiore ...

OA Sport

Ruben Dias 5,5: prestazione stranamente inferiore alle attese: non è concentratissimo sin dall'inizio, quando un suo controllo non perfetto regala un'opportunità alla Svizzera. Va in difficoltà anche ...LA DIRETTA LIVE DI- SVIZZERA DALLE 20.00MAROCCO - SPAGNA 3 - 0 dcr Pagelle Portogallo-Svizzera 5-1, Mondiali calcio 2022: i voti in diretta Portogallo-Svizzera le pagelle e il tabellino della partita. 8° ottavo di finale del mondiale, Cr7 non vuole fallire il grande appuntamento ...Rafael Leao è sceso in campo nella sconfitta del Portogallo contro la Corea del Sud nella terza gara dei mondiali. Ecco le sue pagelle Rafael Leao è sceso in campo con il Portogallo nel terzo match de ...