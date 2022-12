Luca Vezil smascherato | spunta il video con la presunta fiamma

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 6 dicembre 2022)e Valentina Ferragni da qualche mese non stanno più insieme e lui finora non è uscito allo scoperto mostrandosi in compagnia di altre donne. Tuttavia sono appena saltate fuori delle immagini che lo ‘incastrano’. Scopriamo chi è la fortunata che ha rubato il cuore al noto modello dopo la fine della naufragata love story con la più piccola delle sorelle Ferragni.-ilovetrading.it-(Fonte: Google)a quanto pare, potrebbe aver detto una bugia a tutto il pubblico per non far sapere della sua nuova relazione sentimentale. I fan però lo hanno sbugiardato pubblicamente. Ecco che cosa è successo nelle scorse ore.dai fan Negli ultimi mesi non si fa che parlare di rotture sentimentali di ...