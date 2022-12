Lipsia | UFFICIALE il rinnovo di Simakan fino al 2027

(Di martedì 6 dicembre 2022) Mohamed, difensore del, ha rinnovato ufficialmente il suo contratto per un’altra stagione,alMohamed, difensore del, ha rinnovato il suo contrattoal. Di seguito le dichiarazioni del francese. PAROLE – «Il club e la città sono diventati rapidamente la mia seconda casa e sono felice qui. Abbiamo ottenuto molto nel 2022 e non vedo l’ora di vedere cos’altro verrà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

