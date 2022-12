Istat | stima Pil 2022 a +3 | 9% Occupazione a +4 | 3%

Agenzia ANSA

'È vero che il reddito disponibile delle famiglie è in calo dal quarto trimestre 2021 secondo l', ma è stato sostenuto dal governo con programmi per compensare le bollette energetiche più ...I consumi delle famiglie si attestano ad un +3,7% quest'anno - L'analisi delle prospettive economiche del nostro paese nel report dell'2022 - 2023. La crescita viaggia ancora a ritmo sostenuto ... Istat: stima Pil 2022 a +3,9%, frena nel 2023 a +0,4% Il trattamento di fine rapporto ha una rivalutazione automatica pari a 1,5 punti fissi più tre quarti dell'indice di inflazione. Con l'indice intorno al 10%, questo equivale a un incremento del 9%. Un ...L’ inflazione “è attesa decelerare nei prossimi mesi, anche se con tempi e intensità ancora incerti”. Lo stima l’ Istat nelle Prospettive per l’economia italiana pubblicate oggi che prevede anche una ...