Il Sole 24 ORE

Dalla Terra del Fuoco, in Argentina, fino in. Oltre 10 giorni di viaggio con l'obiettivo di sfidarsi nellaa RisiKo! più incredibile e stravagante della storia. Protagonista dell'impresa, il content creator e youtuber Marcello ...Un viaggio per i sette mari che tocca tutti i continenti (esclusa), per scoprire le ... come unadi Aussie Rules o Footy. Boataround consiglia di esplorare le tradizioni australiane ... In Antartide la partita a Risiko! più estrema di sempre - Il Sole 24 ORE Roma, 6 dic. (askanews) - Dalla Terra del Fuoco, in Argentina, fino in Antartide. Oltre 10 giorni di viaggio con l'obiettivo di sfidarsi nella partita a RisiKo! più incredibile e stravagante della sto ...La confessione dell'ultracyclist romano: "Mi sono trovato a lottare con cose più grandi di me, a partire da problemi familiari. Una scelta ...