Imprese | Sap porta la sostenibilità nei processi di business

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lanon è solo legata al consumo di energia dell'infrastruttura, ma si cala anche neidi. Noi portiamo lanei sistemi di, forniamo soluzioni per far sì che l'azienda possa misurare quanto sta consumando a livello di energia e come può mettere in atto azioni che mitighino”. In un'intervista all'Italpress, Carla Masperi, amministratore delegato di Sap, multinazionale che si occupa della produzione di software gestionale e soluzioni per le, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i nuovi approcci a livello informatico e di innovazione tecnologica per le aziende, che passano inevitabilmente attraverso il tema della: “Per esempio, per ogni azione di energia si ...