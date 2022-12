(Di martedì 6 dicembre 2022) Dall'inizio dell'anno ci sono stati 79 casi dio in, il numero piùmai registrato negli ultimi 10. In un rapporto ildelle persone private della libertà personale ...

In un rapporto ildelle persone private della libertà personale segnala come il dato sia ... nel 2022 sono infatti 11mila in meno rispetto al 2012, ma ci sono stati 23in più. Si tratta ...Nel suo Rapporto del 2021, ilha denunciato fatti gravissimi: detenzione di minorenni (che ... casi (purtroppo molto frequenti) die atti di autolesionismo. Questo quadro drammatico è ... Garante, 79 suicidi in carcere, tasso più alto da 10 anni Ricerca del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Dal 2012 si sono uccise 583 persone. 79 i suicidi quest’anno: quasi la metà erano persone con fragilità persona ...Nel 2022 in carcere si è registrato il tasso più alto di suicidi degli ultimi 10 anni. Dal 2012 si sono uccise 583 persone, 79 soltanto quest’anno: quasi la metà erano persone con fragilità personali ...