E’ Alfonso Signorini a rivelare come si chiamerà la figlia di Basciano e Sophie Codegoni

(Di martedì 6 dicembre 2022) Quando si dice mantenere un segreto…Solo pochi giorni fa, Alessandrosono stati ospiti di Silvia Toffanin per parlare del momento d’oro che stanno vivendo. Dai social, avevano annunciato ai loro amati fan, di aspettare un bambino! A un anno dal grande amore nato nella casa del Grande Fratello VIP e a pochi mesi dalla proposta di nozze che Alessandroha fatto asul red carpet di Venezia, c’è una liete novella per questa coppia.e Alessandro hanno infatti annunciato che presto saranno genitori di una bambina e sono felicissimi.infatti aveva più volte raccontato nelle sue interviste di avere il grande desiderio di diventare mamma ma non si era lasciata scappare nulla sul nome scelto per la piccola. Ci ha pensato ...

In direttaha mostrato la Incorvaia parlare male della Fiordelisi con Giaele. La sorella di Clizia ha esagerato dando della ' limitata mentalmente' all'influencer napoletana mentre ...Gf Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime attacca Giulia Salemi: 'Da lei non me lo aspettavo', la gaffe clamorosa al Gf Vip: 'Ah... ma era un segreto' Le parole di Patrizia Rossetti ...Gaffe epica per Alfonso Signorini, il quale ha rivelato per errore il nome della bambina di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ...Alfonso Signorini ha fatto uno spoiler in diretta al Grande Fratello Vip. Durante la scorsa puntata ha svelato, infatti, il nome della figlia che Sophie Codegoni e Alessandro ...