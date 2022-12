Croazia ai quarti del Mondiale | Giappone battuto ai rigori 4-2

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sono ia decidere la qualificata ai: è laa spuntarla sul(1-1 ai supplementari, 4-2 ai), ora sfideranno la vincente di Brasile-Corea del Sud (in campo questa sera). Partita di grande equilibrio con tantissime occasioni da gol nei 120', da una parte e dall'altra. Sblocca Maeda a fine primo tempo. A inizio ripresa il pari di Perisic. Poi ci si gioca tutto dal dischetto: decisive le parate di Livakovic, ultimo rigore a segno quello di Pasalic.OLANDA vs STATI UNITI - 3-1 ARGENTINA vs AUSTRALIA 2-0vs2-4 ai(LUNEDI 5 DICEMBRE, ORE 20) BRASILE vs COREA DEL SUD Lusail StadiumFRANCIA vs POLONIA 3-1 INGHILTERRA vs SENEGAL 3-0(MARTEDI 6 DICEMBRE, ORE 16) MAROCCO vs SPAGNA Education City Stadium ...