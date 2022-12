Tiscali

Il difensore bianconero è tornato protagonista col suo Brasile ai Mondiali. DOHA (QATAR) -è tornato ieri sera protagonista col suo Brasile, ai Mondiali, dopo un problema alla caviglia. A fine gara, fra le varie cose, il difensore della Juve ha parlato anche delle vicende del club ...Grande appuntamento per ilgiovanile a Coverciano. Come ogni anno arriva il Torneo di Natale, un quadrangolare che ... Oliver Blini (Empoli), Elia Favicchio (Turris),Busiello (Empoli), ... Calcio: Danilo 'Alla Juve gente esperta, sapranno cosa fare' Il difensore bianconero è tornato protagonista col suo Brasile ai Mondiali.DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Danilo è tornato ieri sera protagonista col ...Il difensore della Juve, ex Manchester City, rivolge un pensiero ai verdeoro infortunati per cui il Mondiale è finito in anticipo ...