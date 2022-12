bZSUV Concept ha fatto il suo debutto europeo a Bruxelles, in Belgio al Kenshiki Forum 2022 , dando un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro e mostrando la visione dell'...La prossima C - HR è praticamente pronta, arriverà nell'autunno del prossimo anno e laha deciso di farla annunciare da una concept che ne delinea il linguaggio di stile: si è ... la bZ...Passiamo però ala vettura: il Toyota bZ Compact SUV Concept offre un design minimalista con particolare attenzione all’aerodinamica. Il look è sicuramente futuristico con ruote spinte il più possibile ...Il nuovo Toyota bZ Compact SUV Concept ha fatto il suo debutto europeo a Bruxelles (in Belgio), dando un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro e mostrando la visione dell’azienda per il ...