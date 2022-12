(Di lunedì 5 dicembre 2022), in atto una spirale repressiva senza fine. Che l’annuncio dell’abolizione dell’istituto della polizia morale avesse un reale fondamento attivisti e studenti scesi in piazza a costo della vita in queste ultime settimane fosse una feke news circola dal primo istante della sua diffusione. Ma ora, la dichiarazione del capo della Giustiziaiana, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, che ha comunicato urbi et orbi che a breve sarà dato seguito alle sentenze, arriva a screditarne fondatezza ed esiti.tutti, hanno fatto sapere leiane, compresi i dimostrantiper avere «condotto guerra contro Dio». Un reato punibile con la pena di morte. E un annuncio che conferma e avvalora la diffidenza di tutti. Cittadiniiani e organizzazioni per ...

Secolo d'Italia

... in particolare Russia e, per le operazioni militari che intende condurre, ma che "non ha ...operazioni militari turche in Siria avrebbero impedito la creazione di un corridoio deltra il ...... il presidente Usa ha dichiarato: "Non permetteremo all'di dotarsi di armi atomiche". Minacce ... "E' in corso una campagna ben pianificata die intimidazione delle ambasciate e dei ... Terrore in Iran, pugno di ferro delle autorità: "Impiccheremo presto i condannati per le proteste" Sulla cessazione delle attività da parte della polizia morale, mancano le conferme delle istituzioni e quelle della Guida Suprema, Ali Khamenei. Ciò che ormai ...Il Consiglio di sicurezza iraniano ribadisce: dietro i manifestanti ci sono «servizi d'intelligence stranieri» ...