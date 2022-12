Samsung One UI 5 1 in arrivo | ecco quando aspettarsela e su quali dispositivi

Il produttore asiatico ha lanciato ilGalaxy A13 5G nel dicembre 2021 con laUI Core 3.1.1 basato su Android 11. Il dispositivo ha ricevuto l'aggiornamento allaUI Core 4.1 basata su ...... che non è stato ancora ufficializzato da. Per quanto riguarda il sistema operativo, verrà fornito di serie con Android 13 con l'interfaccia proprietariaUI 5.0.One UI 5.1 will launch alongside Samsung Galaxy S23 in February. One UI 5.1 will being new features to Samsung smartphones.If you've been waiting for a deal on Samsung's Smart Monitor M8 as a good business, content creation and even entertainment monitor, now is the time to act..