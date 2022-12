Molto più che stabilizzato il prossimo Xiaomi 13 Ultra

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lo13promette davverobene per quanto riguarda il comparto fotografico: come ormai vi sarete accorti tutti, la linea non è stata presentata, come sarebbe dovuto accadere, lo scorso 1 dicembre (non dovrebbe comunque tardare ad arrivare, anche se la data di lancio risulta ancora da destinarsi) , e nel frattempo stanno emergendo tanti altri dettagli che la riguardano, soprattutto per quanto concerne il modello più avanzato, che è anche quello più interessa a molti di voi lettori. Il noto leaker Digital Chat Station ha deciso di fornirci su Weibo qualche indicazione in più per quanto riguarda il top di gamma13, che dovrebbe sostituire l’ottimo12S, da cui tratterà il sontuoso sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice, ...