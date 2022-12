Le vie di Ostia Antica al buio da giorni | Mantuano | “Intervenire subito per la sicurezza dei cittadini”

(Di lunedì 5 dicembre 2022)– “E’ un disagio che oramai va avanti da 16: le strade disono al, creando così non pochi disagi ai residenti”. A denunciare la situazione è Luca, già consigliere e vice capogruppo della Lega, nonché portavoce del Comitato 500, che ha raccolto la segnalazione degli abitanti di via Rovolon: “I lampioni sono spenti da più di due settimane. Ici hanno detto che hanno fatto più volte reclamo alle autorità competenti, segnalando il blackout al numero di emergenza per l’illuminazione pubblica. Ma a distanza di, nessuno interviene“. “La strada è completamente buia, e non è l’unica. Anche il tratto di via di Bagnoletto è spenta. Questa situazione ha purtroppo generato anche due furti in due appartamenti ...

