Calciomercato.com

Di Jordan Henderson al 38', Harry Kane nel recupero del primo tempo e Bukayoal 57' le tre ... È la quinta volta che l'segna tre o più gol in una partita della fase a eliminazione ...L'si sta affidando alla gamba e alla creatività di giovani comee Bellingham, ma anche alla classe e all'esperienza di un veterano come Kane . La Spagna sembra aver trovato in Pedri ... Inghilterra, Saka: 'Io come Mbappé Di Kylian ce n'è uno' Il giovane talento dell'Inghilterra Bukayo Saka, reduce da un'ottima prestazione condita da un gol contro il Senegal, dribbla così un paragone illustre col francese Kylian Mbappé ...Bukayo Saka, centrocampista inglese, si dichiara fiducioso per la sfida nei quarti di finale di Qatar 2022 contro la Franicia ...