Finalmente un governo con ampia maggioranza Ma su tetto al contante e Ponte sullo Stretto sbaglia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Questa recessione si può ancora evitare se si agirà con determinazione, restando uniti a livello europeo”. Corrado Passera, amministratore delegato di illimity e in passato Ceo di Intesa Sanpaolo e di Poste oltre che ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture durante ilMonti, racconta in esclusiva ad Affaritaliani.it che 2023 dobbiamo attenderci, sia per quanto concerne il panorama nazionale, sia per quello che concerne le imprese. Partendo dall’assunto che il sistema bancario è solido, che il 2008 (e il 2011) sono lontanissimi e che quindi la nuova ondata di credito deteriorato, se ci sarà, potrà essere affrontato con relativa serenità. Ma senza dimenticare la situazione politica attuale, con un“che gode di unae larga” ma che su alcune partite, come nel caso del ...