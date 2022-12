Esplosione in aeroporto a sudest di Mosca | tre morti

Tre persone sono morte e almeno altre cinque sono rimaste ferite a causa di un'avvenuta oggi in unvicino a Ryazan, a sudest di Mosca: lo hanno reso noto i servizi di emergenza all'agenzia di stampa russa Tass. Secondo altri media russi ripresi dai media ...Nel video delle CCTV il momento dell'. L'militare di Ryazan ospita il centro di addestramento per l'aviazione a lungo raggio e gli aerei cisterna. Il portavoce dell'Aeronautica ...(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Tre persone sono morte e almeno altre cinque sono rimaste ferite a causa di un'esplosione avvenuta oggi in un aeroporto vicino a Ryazan, a sudest di Mosca: lo hanno reso noto i ...Tre persone sono morte e almeno altre cinque sono rimaste ferite a causa di un'esplosione avvenuta oggi in un aeroporto vicino a Ryazan, a sud-est di Mosca. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza a ...