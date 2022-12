Dove si può andare a sciare l’8 dicembre nel Lazio e in Abruzzo? Ecco quali sono le piste da sci aperte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Un ponte è in arrivo, quello dell’8. E, poi, ancora qualche giorno di lavoro e finalmente arriveranno anche le feste di Natale e Capodanno. Tutto è pronto per godere con i propri cari di questo magnifico momento dell’anno, certamente il più magico, quello più atteso da grandi e piccini. Sempre più italiani, poi, optano per la classica ”settimana bianca”,potere vivere dei giorni al caldo, ma con la neve ben in vista, e magari anche. Da Roma si va anche inper potersi fare una bella sciata, con tanta neve candida a fare da contorno. Infatti, le montagne delnonancora ricoperte dalla coltre di neve tanto sperata, e per questo si ricercano altre località in cui trascorrere questi periodi di relax e divertimento. Intanto, però, gli operatori nelle ...