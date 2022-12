Cotec | presentata al Cnr la piattaforma Easy to Tech

(Di lunedì 5 dicembre 2022)questa mattina nell’aula Marconi del Cnr la nuovadella Fondazioneto” (www.to.com), finalizzata alla divulgazione scientifica presso i giovani degli aspetti salienti e strategici delle nuove tecnologie. Uno spazio di confronto e di condivisione – gratuito, accessibile ed interattivo – sui temi della robotica, dell’intelligenza artificiale, della connettività e dei servizi digitali. A parlarne in diretta streaming e, in presenza, alle ultime classi dell’Istituto “Aldo Moro” di Passo Corese (provincia di Rieti) sono stati il presidente diItalia, Luigi Nicolais, insieme a Federica Merenda, curatrice scientifica del progetto, e a Carlotta Quattro Ciocchi, direttore generale ...

