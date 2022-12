Barcellona | tentazione Kudus dell’Ajax

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ilalla ricerca di nuovi elementi per rafforzare la linea mediana: c’è l’interesse di, stella del Ghana eIlsonda il mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo blaugrana. Secondo quanto riportato dal Sun, l’interesse del Barça sarebbe per. Giovane stella di Ghana e Ajax, il calciatore ha mercato anche in Premier League e gli olandesi per lasciarlo andare potrebbero chiedere 40 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

