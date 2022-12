SPAL – Modena | i convocati

(Di domenica 4 dicembre 2022) Lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista deiper la partita, valida per la 15° giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023. PORTIERI: Alfonso, Pomini, Thiam DIFENSORI: Arena, Celia, Dalle Mura, Dickmann, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Tripaldelli, Varnier CENTROCAMPISTI: Esposito, Maistro, Murgia, Prati, Proia, Tunjov, Valzania, Zanellato, Zuculini ATTACCANTI: Finotto, La Mantia, Moncini, Rabbi, Rauti Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Si infiamma il derby tra. Nel lunch match della quindicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, Diaw entra in area di rigore, cade a terra e chiede la massima punizione. I giocatori dellanon ...Dopo il successo prima della sosta con la, i giallorossi allungano la serie positiva: contro ...di buono la squadra di Eugenio Corini aveva fatto vedere nelle due vittorie di fila controe ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Le probabili formazioni di Spal-Modena, gara valevole per la 15a giornata di Serie B, in campo alle 12.30 al 'Mazza': SPAL (3-5-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle ...