Sanremo 2023 | a che ora Amadeus annuncia i Big in gara | l’orario su Rai 1

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 4 dicembre 2022) A che orai nomi dei cantanti Big inal Festival di? Ve lo diciamo subito: l’appuntamento è per oggi, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 13.30, nel corso dell’edizione del Tg1. Si conferma e si rinnova dunque il legame tra il conduttore del Festival e il telegiornale. L’edizione è quella dell’ora di pranzo, le 13.30, visto che quella serale va in onda in forma ridotta alle 19.30 per lasciare poi spazio alle partite dei Mondiali di Qatar 2022. C’è grande attesa per scoprire l’elenco dei Big in. A questi andranno poi aggiunti i vincitori diGiovani, che vedremo come lo scorso anno sul palco dell’Ariston. “Questo è il mio concetto: quello che rimane è la canzone, io devo ...