Reddito di cittadinanza | a Roma scoperti 95 furbetti | alcuni erano ai domiciliari e percepivano il sussidio

Il Sole 24 ORE

Sono state in tutto 95 le persone che percepivano indebitamente ildiindividuate dai carabinieri di Roma con il supporto del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e l'analisi dell'anagrafe, della Banca dati motorizzazione civile e Inps . Si ...Taglio aiuti contro il carobenzina: fatto! Tagliodia chi non arriva a fine mese: fra 8 mesi! Taglio istituti scolastici: programmato! Taglio rivalutazioni pensioni: fatto! ... Reddito di cittadinanza: cumulo fino a 3mila euro per gli stagionali “Hanno costruito una manovra contro i poveri, che ridistribuisce al contrario, verso l’alto. Premia gli evasori e punisce chi sta peggio”. Sono le parole di Elly Schlein, che ha attaccato il governo g ...I carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno denunciato a piede libero 95 persone che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto.