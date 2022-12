(Di domenica 4 dicembre 2022) La scelta non era scontata, considerando il desiderio del sovrano di una cerimonia semplice. La corona è il pezzo più importantecollezione reale, e durante la cerimoniautilizzata insieme alla Imperial State. L'appuntamento è per 6 maggio, a Westminster Abbey

Vanity Fair Italia

Auditorium Rainier( info ) 18.00 . Monte -Jazz Festival 2022: 'A Very Chilly Christmas', il nuovo spettacolo di Chilly Gonzales. Salle Garnier dell'Opéra de Monte -( più info ) 18.Revieta il foie gras da tutte le residenze reali: è una 'tortura in scatola' dice l'associazione animalista Peta. Reha bandito dalla tavola reale il foie gras , il controverso paté ... Re Carlo III, sarà incoronato con la St. Edward's Crown, la stessa della madre Elisabetta II Al nuovo sovrano di Inghilterra gli animali son sempre piaciuti: ma per il piccolo roditore dalla cosa rossa, autoctono del Regno Unito, si tratta di vero amore. E per proteggerli è diventato il padri ...Il nuovo sovrano ha fatto una donazione «incredibile» a banchi alimentari e associazioni inglesi per aiutare chi è in difficoltà. Con l'aiuto degli elettrodomestici ...