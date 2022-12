Quando parte Sofia Goggia oggi in superG? Orario diverso dai giorni scorsi! Programma | pettorale | canale tv | streaming

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ci sarà di nuovo azione a Lake Louise quest’, per l’ultima gara della settimana in campo femminile: il. Siun po’ prima rispetto aiscorsi, nell’più anticipato del weekend, e cioè quello delle 19:00. Una protagonista annunciata già c’è. Ed è, se non altro perché la vittoria di ieri ha ribadito quanto sia importante il suo momento proprio in questa trasferta oltreoceano. Partirà con il numero 12, la punta del movimento tricolore, e tenterà di bissare quanto fatto nel 2021. Con lei anche Federica Brignone, Elena Curtoni, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Marta Bassino, Nicole Delago e Nadia Delago: una ricca serata italiana, in sostanza. Sci alpino, GIUBBA AZZURRA!...

