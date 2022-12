Pelè | il messaggio dall’ospedale | “Sono forte e con tanta speranza”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 4 dicembre 2022) “Amici miei, voglio che stiate tranquilli e ottimisti., cone continuo il trattamento come al solito”. Inizia così ilInstagram di O Reyche intende così rassicurare i propri tifosi. Giorni di ansia nel mondo per coloro che hanno a cuore le condizioni di salute di. Il tre volte campione del mondo infatti è ricoverato da martedì scorso all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, in Brasile. “Voglio ringraziare tutti l’intera equipe medica e il team di infermieri per tutta la cura che ho ricevuto. Ho molta fede in Dio e ogni messaggi e ognidi amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!”, ...