Pelè è morto secondo alcuni utenti | ma lui rassicura sui social

Leggi su optimagazine

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il solito annuncio “Pelé è” sta circolando incontrollato suida alcune ore a questa parte. Soprattutto su Facebook. Complice il nuovo ricovero per la leggenda brasiliana, da ieri c’è chi si sbilancia con post che non hanno fondamento. A dirla tutta, abbiamo già parlato delle sue condizioni attraverso un altro articolo apparso sul nostro magazine, ma a quanto pare non basta. Dopo le voci relative al fatto che fosse in fin di vita, senza rispondere alle solite cure e pronto a salutarci per sempre, più di un utente ha alimentato rumorscui fosse passato già a miglior vita. Le cose non stanno così e bisogna precisarlo a chiare lettere oggi 4 dicembre. Dicono “Pelé è”, ma lui risponde chiaramente con un nuovo post Instagram oggi In attesa di ulteriori aggiornamenti dalla struttura in cui è ...