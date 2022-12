Grecia | Tajani | “Attentato Schlein anarchico | fatto per colpire”

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’di Atene è “un atto legato alle organizzazioni anarchiche, poi toccherà a magistratura e polizia fare le indagini. L’era per, non dimostrativo. C’era una molotov che non è esplosa, ci sarebbe stato un danno enorme”. Lo ha detto Antonioa ‘Che tempo che fa’. “Il consiglieresta bene, continua a fare il suo lavoro. Ho portato la solidarietà mia e di tutto il governo, ho chiamato verso le 6,30 per farmi spiegare e per dire che siamo loro vicini e siamo fieri di come continuano a lavorare bene”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

