Ex Gkn | il cantiere degli operai per il rilancio autonomo | in fabbrica si discutono modelli d’impresa per salvare i posti dopo il flop Qf

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ricominciare da un anno fa, dai piani di riconversione dal basso elaborati durante l’occupazione della, seguita all’annuncio di chiusura dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio, nel 2021. Il picchetto fuori dai cancelli non è mai stato tolto, ma il progettoera sembrato non più necessarioil passaggio di mano della società alla Qf spa di Francesco Borgomeo (ex advisor di Gkn), che aveva promesso di scongiurare la chiusura con una linea di motori e-drive. Ma alla scadenza dei tempi di presentazione del suo piano industriale davanti al tavolo di crisi istituzionale (il 5 settembre,un primo rinvio il 31 agosto), Borgomeo ha presentato solo alcune slide e un piano di lavoro basato su cassa integrazione e sussidi pubblici. Il collettivo dei lavoratori della ex Gkn non crede più al piano di Qf, ...