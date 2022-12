(Di domenica 4 dicembre 2022) L'attore, in un'intervista per Netflix, ha spiegato del grande sforzo fisico e psicologico per entrare nei panni del serial killer. Da allora, per riprendersi, ha smesso di lavorare

Vanity Fair Italia

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti I 15 migliori film e serie tv sui serial killer, da Psyco a The Ripperè il serial killer Jeffrey Dahmer nella serie ...A esempio qualche giorno fa ha svelato qualche segreto disul set di Dahmer e di come l'attore sia entrato nel personaggio del serial killer. " In pratica è rimasto in questo personaggio, ... Evan Peters ha raccontato tutte le difficoltà affrontate per interpretare Jeffrey Dahmer In un video su Instagram il creatore della serie e l’interprete del protagonista ricordano una delle scene più inquietanti e la commentano La serie Netflix Dahmer, incentrata sulle vicende brutali e s ...Ryan Murphy e il cast di Monster si sono riuniti per discutere e dare dettagli sul dietro le quinte della serie Netflix.