Cancro al seno | quando la tecnologia cambia la vita L' Intelligenza artificiale potrà prevedere il carcinoma

(Di domenica 4 dicembre 2022) Una rivoluzione per la cura delale una nuova frontiera per la prevenzione. L’ha realizzata una ricerca a guida israeliana, principalmente del Dipartimento di Patologia, Carmel Medical Center di Haifa e del Departmento di Oncologia, Haemek Medical Center di Afula in Israele (a cura degli studiosi Gil Shamai, Amir Livene, Antonio Polonia, Edmondo Sabo, Alessandra Cretu, Gil Bar-Sela &Ron Kimmel), pubblicata su Nature in cui “la predizione” delalè finalmente possibile a distanza di anni. Segui su affaritaliani.it

Qui News Arezzo

In Italia si stima che circa il 20% della popolazione femminile trattata peralsia a "rischio" di sviluppo del linfedema. Percentuale in raddoppio " 40% " nei pazienti "lungo ...... sarà per comunicare meglio con Bastian Anni fa Wendy aveva sconfitto un tumore al, che si ... Analisi che hanno permesso di accorgersi della presenza di unsulle ossa, sulla spalla e sulla ... Cancro al seno, casco contro la caduta dei capelli Il cancro al seno è diventato la principale causa di morte nelle donne di età compresa tra 20 e 59 anni ma con l’AI si può prevedere cosa accadrà a chi è sano ...È un momento delicato per la famiglia di Soleil Sorge. La mamma della ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, si trova a dover combattere per la terza volta contro il tumore. La stessa Soleil ...