(Di sabato 3 dicembre 2022) A Roma si ci chiede sepossa rimanere. Il calciatore è in scadenza di contratto e dovrà decidere se rinnovare Chrise la Roma, una storia che potrebbe finire presto. Il calciatore andrà in scadenza di contratto e per ora non c’è una base per rinnovarlo. Il difensore inglese si è detto contento L'articolo

DailyNews 24

Per ilperò dall'entourage del calciatore non sono arrivati decisioni in tal senso e dunque ... E da Roma arrivano delle voci che rivelano un interessamento dell'Inter per Chris, il ...La loro situaione verrà valutata, ma alpropendono entrambi per una partenza dalla Capitale. Il contratto di Matic si rinnova in automatico, mentrerappresenta l'attuale priorità ... Smalling, è il momento della verità Ansia no, ma un’attenta osservazione della situazione. Il rinnovo di Chris Smalling è uno degli argomenti caldi in casa Roma, soprattutto per le voci di mercato attorno al difensore. L’inglese ha il ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...