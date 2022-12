Drogba | «Mbappe è l’attaccante più completo dei Mondiali»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 dicembre 2022) «piùin Qatar», parola di Didier. Durante un’intervista con Chris Bevan, giornalista della BBC, l’ex attaccante del Chelsea ha provato a delineare le qualità che un attaccante perfetto deve avere. Secondo, «un attaccanteè qualcuno che può creare un assist così come segnare, qualcuno che può cambiare la partita con una sola azione». Non molto tempo fa aveva apprezzato queste qualità in Osimhen. Con un po’ di modestia chiede al giornalista se può autodefinirsi “” e spiega anche come lo è diventato. Arrivato al Chelsea nel lontano 2004, Mourinho gli aveva chiesto di giocare in maniera totalmente diversa rispetto a come giocava a Marsiglia. In Francia attaccava molto la profondità, correva in avanti e cercava ...