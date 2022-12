Discesa | Kilde batte Odermatt per 6 centesimi! Delude Paris

Eurosport IT

Aleksanderha vinto lalibera di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di sci alpino. Il norvegese si è imposto sulle nevi statunitensi, replicando così il successo ottenuto ...L'azzurro ha subito preso un distacco elevato nei primi intermedi e poi non ha mai trovato ritmo lungo tutta la sua. L'altoatesino ha concluso ad 1.73 da, in un'altra gara da ... Coppa del Mondo 2022/23 Beaver Creek - Kilde vince un'altra discesa con una prova pazzesca, rivivila Aleksander Aamodt Kilde vince a Beaver Creek superando per soli 6 centesimi Marco Odermatt. La gara di oggi ribadisce quello che sarà in duello della stagione, Norvegia contro Svizzera, con Odermatt c ...(ANSA) - BEAVER, 03 DIC - Vittoria n. 15 per il norvegese Aleksander Kilde che, dopo il successo nella libera di Lake Louise, ha vinto in 1.42.09 anche la discesa di cdm di Beaver Creek lungo la ...