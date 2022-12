Di Meglio Gilda | “L’autonomia è un attentato alla scuola pubblica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Unstatale voluta dai nostri padri costituenti”. Così Rino Di, coordinatore nazionale delladegli insegnanti, commenta il progetto di Autonomia differenziata caldeggiato dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. Il ddl, ancora in fase di “appunti di lavoro”, è stato presentato il 17 novembreConferenza Stato-Regioni e continua ad essere al centro dello scontro politico. “Soltanto lastatale può garantire il pluralismo tra visioni e posizioni diverse. Sono in atto pericolose tendenze disgregatrici e lastatale rappresenta un caposaldo dell’unità nazionale”, sottolinea il ...