Commissione Ue | ecco il price cap del G7 per il greggio russo

(Di sabato 3 dicembre 2022) La coalizione internazionale per il tetto al prezzo del petrolio("Cap Coalition"), che include l'Ue, tutti i paesi del G7 e altri Stati come l'Australia, ha concluso oggi il suo lavoro sull'attuazione di un limite massimo per il prezzo del petroliotrasportato via mare. Parallelamente, anche gli Stati membri dell'Ue hanno appena approvato all'unanimità in seno al Consiglio la sua attuazione per quanto riguarda la giurisdizione dell'Unione.Il cap è stato fissato a un prezzo massimo di 60 dollari al barile per ile potrà essere adattato in futuro per rispondere agli sviluppi del mercato. Questo limite sarà attuato da tutti i membri dellaCap Coalition attraverso i rispettivi procedimenti giuridici nazionali. Mentre il divieto dell'Ue di importare petrolio ...