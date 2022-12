Cocaina e hashish nascosti nell’armadio | lunedì l’udienza di convalida per il 54enne 

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ finito agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, A. F., 54enne di Benevento, in seguito a una perquisizione in casa, in zona Capodimonte, dei carabinieri del Comando provinciale sannita, dove sono stati rinvenuti 64 grammi die un pezzo didel peso di 3 grammi, droga occultata sull’armadio della camera da letto. L’uomo, incensurato, e difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione è stato sottoposto agli arresti presso la propria abitazione.lapresso il Tribunale di Benevento. LEGGI ANCHE Benevento,: 54enne ai domiciliari L'articolo proviene da Anteprima24.it.