Ciclocross | Tom Pidcock vince il Superprestige a Boom Duello iniziale con Mathieu van der Poel | poi la caduta

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tomha vinto la quarta prova del, il prestigioso circuito internazionale di. Il britannico si è imposto sul tracciato di. Ci si attendeva un pirotecnicotra l’alfiere della Ineos Grenadiers evan der, che dopo cinque minuti di corsa si trovavano soli al comando, ma l’olandese ha commesso un errore nel corso del secondo dei nove giri ed è finito a terra insieme all’avversario.si è rialzato senza particolari difficoltà, mentre van derè apparso sofferente e ha faticato a rimettersi in strada. Si è così spianata la strada verso il successo per il Campione del Mondo, salito sul gradino più alto del podio davanti a Lars van der Haar ed Eli Iserbyt. ...

OA Sport

