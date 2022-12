Benevento | cocaina e hashish nascosti nell’armadio | 54enne ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di, sono stati impegnati nella trascorsa serata in un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dell’illegalità diffusa ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree di. I militari della Sezione Operativa hanno proceduto a numerose perquisizionied in una di queste, avvenuta a, nell’abitazione di un 54 enne, occultata sull’armadio della camera da letto, venivano rinvenuti 64 gr. die 3 grammi di. Per le circostanze del rinvenimento, i militari operanti deferivano l’uomo in stato di arresto alla Procura della Repubblica di, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, veniva quindi condotto, su ...