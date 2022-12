Auto fuori strada in Umbria | quattro giovani morti

Leggi su tpi

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tragedia insononella notte in un incidentele avvenuto nella zona di San Giustino Umbro. Viaggiavano a bordo di un’, una Fiat Punto, che – in base a quanto ricostruito finora dai carabinieri – è finita. Tra le vittime, due ragazzi e due ragazze, anche una 17enne. L’incidente è avvenuto lungo un tratto direttilineo e per questo, c’è l’ipotesi che sia stata la pioggia a far perdere il controllo della vettura al conducente. Le vittime sono due ragazze, di 17 e 22 anni, e due ragazzi, di 20 e 21 anni. Tutti originari di Santa Maria Tiberina e di Città di Castello. Erano reduci da una festa di compleanno e si stavano probabilmente dirigendo verso Sansepolcro in Toscana per andare ...