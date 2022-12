X Factor 2022 | chi sono i finalisti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Beatrice Quinta, LINDA, SANTI FRANCESI, Tropea: ecco idiX, proclamati dopo l’ assai tirata semifinale di ieri sera. Si ferma invece all’ultimo metro la corsa degli OMINI, eliminati al termine della puntata. E così nella finalissima al Mediolanum Forum di Assago di settimana prossima – giovedì 8 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, anche in chiaro su TV8 – i giudici arrivano con un concorrente a testa, in una situazione di perfetto equilibrio. Come sempre ieri sera, a tenere le redini della lunga semifinale, caratterizzata anche da straordinari duetti dei cinque concorrenti in gara, Francesca Michielin, che ha anche accolto sul palco i due ospiti della serata: Kae Tempest, poeta, musicista e performer, protagonista dell’opening con i suoi brani “More Pressure” e “Grace”, e Tananai, che sul ...

Tutte le immagini da X- guarda Dea VernaAl quarto posto si è confermato 'X -', a 2,6 milioni. Ma il dato più rilevante, in questo caso, è la supremazia del talent musicale chic (21,6 milioni di video views) su quello più pop di ...La semifinale di X Factor 2022 ha visto l'eliminazione degli Omini: Fedez ha prima discusso con gli altri giudici, poi è finito in lacrime.Come rivedere X Factor 2022 in streaming. In alternativa alla replica in TV, potete rivedere X Factor in streaming sulla piattaforma online Sky Go Come rivedere X Factor 2022 in TV. Per rivedere la ...