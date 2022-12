Uruguay | Alonso | «Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Diego, commissario tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Ghana Diego, commissario tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione del Mondiale. PAROLE – «cheavuto delle occasioni per passare il turno. Ma questo è il calcio. Andiamo via con l’amaro in bocca, non siamo riusciti aaltri punti nelle partite precedenti. La FIFA ci ha detto che il secondo gol chesubito dal Portogallo su rigore non c’era. Non sto cercando scuse. Non ho niente da rimproverare ai giocatori, loro hanno dato ...

Commenta per primo Non è bastato battere il Ghana per passare agli ottavi per l'. Il ct Diegoha commentato così l'addio dei suoi ai Mondiali in Qatar. ' Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo avuto delle occasioni per passare il turno. Ma questo è ...Diegoha parlato dopo l'inutile vittoria contro il Ghana ai Mondiali 2022 in Qatar, con l'che non è riuscito a passare la fase a gironi. Queste le parole del commissario tecnico riportate da ...Un’eliminazione dura da digerire dunque per gli uomini di Diego Alonso, resa ancor più amara da alcune decisioni del direttore di gara Daniel Siebert, che hanno destato non pochi dubbi. In particolare ...Diego Alonso, commissario tecnico dell'Uruguay, parla dopo l'eliminazione dalla fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.